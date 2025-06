Etihad ampliará rota entre Abu Dhabi e Karachi para quatro voos diários a partir de outubro

ABU DHABI, 11 de junho de 2025 (WAM) – A Etihad Airways aumentará a frequência de voos entre Abu Dhabi e Karachi, no Paquistão, com quatro voos diários a partir de 1º de outubro de 2025. As passagens já estão disponíveis.

A ampliação faz parte do compromisso da companhia aérea em oferecer mais opções de viagem e maior conectividade aos passageiros. Com a nova programação, serão 28 voos semanais sem escalas para o principal centro econômico do Paquistão.

Os horários de partida e chegada foram ajustados para garantir maior comodidade aos passageiros e conexões mais eficientes com a malha global da Etihad, que abrange os Emirados Árabes Unidos, o Oriente Médio, a África, a Europa e a América do Norte.

Com a expansão da rota para Karachi, a Etihad passará a operar um total de 60 voos semanais para o Paquistão. A medida vem na esteira do anúncio recente de novos voos para Peshawar, com início previsto para 29 de setembro, reforçando ainda mais os laços aéreos entre Abu Dhabi e o Paquistão.