Chefe da Liga Árabe elogia sanções contra ministros israelenses impostas por cinco países

CAIRO, 11 de junho de 2025 (WAM) – O secretário-geral da Liga dos Estados Árabes, Ahmed Aboul Gheit, saudou a decisão do Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Noruega de impor sanções a dois ministros da extrema-direita israelense por incitação sistemática à violência contra palestinos na Cisjordânia ocupada por Israel.

Em comunicado, Aboul Gheit classificou a medida como um passo significativo para responsabilizar membros do governo israelense que, segundo ele, incitam abertamente a violência e contribuem para ataques de colonos contra palestinos com total impunidade.

O secretário-geral afirmou que sancionar os dois ministros envia uma mensagem clara à comunidade internacional — e ao próprio povo israelense — sobre as ações criminosas de certos integrantes extremistas do governo. Tais ações, destacou, resultaram em crimes de guerra e graves violações do direito humanitário internacional, tanto na Cisjordânia quanto na Faixa de Gaza.

Aboul Gheit acrescentou que a decisão conjunta dos cinco países representa um passo inicial importante para restaurar o equilíbrio internacional no enfrentamento de crimes de guerra cometidos contra os palestinos, além de constituir um avanço concreto no caminho da responsabilização de envolvidos em incitação à limpeza étnica e ao genocídio.