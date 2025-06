Hamdan bin Zayed recebe embaixador da Federação Russa nos Emirados

ABU DHABI, 11 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra, recebeu o embaixador da Federação Russa nos Emirados Árabes Unidos, Timur Zabirov, no Palácio Al Nakheel, em Abu Dhabi.

Durante o encontro, os dois discutiram as relações bilaterais e examinaram formas de ampliar e fortalecer a cooperação nos campos político, econômico e cultural. As conversas focaram no avanço de interesses mútuos e no reforço dos laços entre os dois países.

O xeique Hamdan elogiou as relações sólidas entre os Emirados Árabes Unidos e a Rússia, destacando o compromisso da liderança dos Emirados, sob a presidência do xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, em promover uma cooperação mais estreita. Ele ressaltou que parcerias desse tipo contribuem para fortalecer a posição global dos Emirados e os esforços do país em construir relações internacionais pautadas no respeito mútuo e na colaboração construtiva.

Por sua vez, o embaixador Timur Zabirov expressou apreço pelo progresso constante das relações entre os dois países, elogiando o papel regional e internacional desempenhado pelos Emirados na promoção da paz, da segurança e da estabilidade.

A reunião contou com a presença de diversos xeiques e autoridades.