Setor imobiliário de Sharjah movimenta 1,5 bilhão de dólares em maio

SHARJAH, 11 de junho de 2025 (WAM) – O setor imobiliário de Sharjah registrou forte desempenho em maio de 2025, com um volume total de transações de 5,5 bilhões de dirhans (US$ 1,5 bilhão), distribuído em 8.415 operações realizadas em diversas regiões do emirado.

A área total negociada nas vendas alcançou 1,2 milhão de metros quadrados, refletindo a resiliência contínua e o desenvolvimento estratégico do mercado imobiliário local.

O setor está passando por uma transformação estratégica, com a substituição de padrões tradicionais de crescimento por uma fase mais diversificada, avançada e sustentável. Essa evolução é impulsionada pela ampliação do perfil dos investidores, pela variedade de usos dos imóveis e por uma estrutura regulatória mais madura, apoiada pela visão proativa do governo e por legislações flexíveis e favoráveis ao investimento.

Essas reformas foram concebidas para acompanhar as dinâmicas do mercado, oferecendo segurança jurídica e confiança tanto para investidores locais quanto internacionais.

A expansão urbana equilibrada e os projetos de desenvolvimento ambiciosos em andamento em todo o emirado também contribuíram para redesenhar o panorama imobiliário, criando novas oportunidades de investimento sustentadas por infraestrutura moderna e áreas promissoras com crescente interesse de investidores e incorporadoras.

Em maio, foram registradas 1.574 transações de venda, representando 18,7% do total — um indicativo claro da crescente demanda por imóveis. A atividade hipotecária também foi expressiva, com 381 transações de hipoteca (4,5% do total), somando mais de 1,1 bilhão de dirhans (US$ 299 milhões), o que demonstra a confiança dos investidores e instituições financeiras no mercado de Sharjah.

Os contratos iniciais de venda totalizaram 1.486 transações (17,7%), enquanto os certificados de propriedade representaram 3.619 registros (43% do total). Também foram emitidas 1.355 escrituras de propriedade, correspondendo a 16,1% das operações, o que reforça a reputação do emirado em termos de transparência e integridade legal no setor imobiliário.

As vendas ocorreram em 134 áreas diferentes, abrangendo terrenos residenciais, comerciais, industriais e agrícolas. Foram negociados 877 terrenos, 395 unidades em torres e 302 propriedades construídas sobre terrenos.

A cidade de Sharjah concentrou a maior parte das vendas, com 1.426 transações. A área de Al-Metraq liderou em número de negócios (354), seguida por Muwailih Commercial (258), Tilal (135) e Rodhat Al Qarat (67).

Já em valor de transações, Muwailih Commercial ficou em primeiro lugar com 352,2 milhões de dirhans (US$ 95,6 milhões), seguida por Tilal (263,2 milhões de dirhans), Al-Sajaa Industrial (140,9 milhões) e Al-Metraq (114,9 milhões).

Na Região Central, foram registradas 97 vendas, com destaque para Industrial 1 (17 transações). A área de Al-Blida liderou em valor negociado, com 13,8 milhões de dirhans.

Na cidade de Khor Fakkan, ocorreram 26 vendas, das quais cinco em Al-Harai Industrial. A área Hay Hayawa 4 teve o maior valor negociado, com 3,6 milhões de dirhans.

Em Kalba, foram realizadas 24 transações, sendo Al-Tarif 5 a área com maior número (7), enquanto Al Soor 1 liderou em valor, com 3,5 milhões de dirhans.