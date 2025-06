Air Arabia dobra frequência de voos para as Maldivas

SHARJAH, 11 de junho de 2025 (WAM) — A Air Arabia, maior companhia aérea de baixo custo do Oriente Médio e do norte da África, anunciou a ampliação da rota entre Sharjah e as Maldivas, que passará a contar com dois voos diários diretos a partir de 27 de outubro de 2025.

O aumento na frequência acontece um ano após o início da operação da rota entre o Aeroporto Internacional de Sharjah e o Aeroporto Internacional de Velana, em Malé. Com a novidade, os clientes terão mais opções e flexibilidade para explorar o destino tropical das Maldivas.

O CEO do grupo Air Arabia, Adel Al Ali, afirmou: “Estamos satisfeitos em reforçar ainda mais nossa presença nas Maldivas com o aumento da frequência de voos, oferecendo aos passageiros maior conectividade e flexibilidade. A decisão de dobrar o número de voos reflete a crescente demanda por viagens aéreas para este destino tão procurado. Continuamos comprometidos em proporcionar aos nossos clientes uma experiência de viagem confiável, acessível e com excelente custo-benefício, além de expandir nossa malha aérea para atender às necessidades em constante evolução de nossos passageiros.”