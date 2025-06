Instituto de Patrimônio de Sharjah recebe embaixador das Maldivas

SHARJAH, 11 de junho de 2025 (WAM) — O presidente do Instituto de Patrimônio de Sharjah, Dr. Abdulaziz Al Musallam, recebeu o embaixador da República das Maldivas nos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Hussain Shareef, na sede do Instituto.

A visita oficial teve como objetivo reforçar a cooperação cultural e patrimonial entre os dois países e incluiu a entrega de um convite oficial para que as Maldivas sejam o país convidado de honra na 25ª edição do Fórum Internacional de Narradores de Sharjah.

“Foi uma satisfação receber o embaixador das Maldivas no Instituto, em uma oportunidade valiosa para explorarmos formas de cooperação no campo do patrimônio cultural imaterial e para trocar experiências sobre a preservação e documentação de tradições orais e narrativas populares. Também entregamos o convite oficial para que as Maldivas sejam o país convidado de honra nesta edição do Fórum, em reconhecimento à rica cultura maldiva”, afirmou o Dr. Al Musallam.

Ele acrescentou que o Fórum Internacional de Narradores consolidou-se como uma plataforma global que celebra contadores de histórias e guardiões da memória de diversas culturas. "A participação das Maldivas este ano trará novas perspectivas ao fórum, com lendas e contos populares inspirados no mar e nas ilhas, narrativas que dialogam fortemente com o nosso patrimônio marítimo do Golfo."

O embaixador Mohamed Hussain Shareef agradeceu o convite e elogiou os esforços do Dr. Al Musallam em promover pontes de comunicação cultural entre os povos. Ele destacou que a escolha das Maldivas como convidado de honra oferece uma oportunidade singular para apresentar o patrimônio cultural maldivo a públicos árabes e internacionais.

O diplomata lembrou que o país possui um vasto repertório de histórias, lendas e tradições orais inspiradas em seu ambiente insular e marinho, o que tornará sua participação no fórum uma contribuição significativa ao diálogo intercultural.

Durante a visita, foi exibido um documentário sobre a Semana do Patrimônio das Maldivas 2021. As duas partes discutiram possibilidades de cooperação cultural e o papel das Maldivas no evento.

O Dr. Al Musallam também apresentou ao embaixador uma seleção de publicações do Instituto sobre o patrimônio cultural dos Emirados e do Golfo, com destaque para a narrativa oral e as histórias populares, ressaltando as conexões culturais entre as tradições marítimas dos Emirados Árabes Unidos e das Maldivas.

Ao fim do encontro, foi entregue oficialmente o convite para que as Maldivas sejam o país convidado de honra da 25ª edição do Fórum Internacional de Narradores de Sharjah.

O Dr. Abdulaziz Al Musallam acompanhou o embaixador Shareef em uma visita às instalações do Instituto, que incluem o Centro de Narrativas, o Centro do Patrimônio Árabe, o Salão do Patrimônio Mundial, a Biblioteca de Referência e Arquivo e o Laboratório de Restauração de Manuscritos.

Durante a visita, o embaixador conheceu as principais iniciativas e projetos de pesquisa do Instituto voltados para a preservação do patrimônio cultural imaterial e para a documentação de tradições orais. Ele elogiou o trabalho institucional e metódico do Instituto em favor da preservação da memória coletiva.

Criado há 25 anos, o Fórum Internacional de Narradores de Sharjah surgiu como uma iniciativa pioneira voltada para contadores de histórias, historiadores orais e guardiões do patrimônio imaterial de todo o mundo. Ao longo de um quarto de século, o fórum se consolidou como uma plataforma internacional dedicada à celebração das narrativas populares e à preservação da memória oral, por meio de sessões acadêmicas, apresentações de patrimônio e programas interativos que combinam autenticidade e inovação.

Organizado anualmente pelo Instituto de Patrimônio de Sharjah, o fórum atrai um seleto grupo de pesquisadores, praticantes e instituições culturais especializadas em patrimônio imaterial. Cada edição apresenta um novo tema central e homenageia personalidades que se destacam na preservação das narrativas populares, consolidando o evento como referência no calendário cultural árabe e internacional.