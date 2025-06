Candidato dos Emirados é eleito presidente da Federação Asiática de Esportes Aéreos

DUBAI, 11 de junho de 2025 (WAM) — A Assembleia Geral da Federação Asiática de Esportes Aéreos (AFA, na sigla em inglês) elegeu por unanimidade o candidato dos Emirados Árabes Unidos, Yousef Hassan Al Hammadi, como presidente da federação continental para um novo mandato de quatro anos. A eleição foi realizada em Dubai durante a Assembleia Geral da Federação Aeronáutica Internacional (FAI).

O resultado da eleição reflete a confiança expressiva nas capacidades dos Emirados no cenário continental e internacional, além de evidenciar o papel crescente do país na promoção dos esportes aéreos tanto na região quanto no mundo.

Após ser eleito, Al Hammadi afirmou que o novo cargo representa uma grande responsabilidade e que atuará para promover e expandir ainda mais os esportes aéreos em todo o continente. Ele também destacou seu compromisso em representar os Emirados Árabes Unidos com excelência nesta função.

Durante a reunião, também foram eleitos os novos integrantes do Comitê Executivo da AFA.