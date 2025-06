Emirados participam da Cúpula da Juventude do Brics no Brasil com foco em desenvolvimento sustentável

DUBAI, 11 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos (EAU) participaram da Cúpula da Juventude do Brics, realizada no Brasil, ao lado de delegações dos países-membros e de nações parceiras do Sul Global. O encontro teve como objetivo discutir formas de fortalecer o papel dos jovens na promoção do desenvolvimento sustentável e na participação ativa nos processos de decisão globais.

A delegação dos Emirados foi liderada por Khaled Al Nuaimi, diretor da Autoridade Federal da Juventude, e incluiu um grupo de jovens do país. A presença no evento reforça o compromisso dos EAU com o empoderamento da juventude e sua inserção em fóruns internacionais. Estavam presentes representantes de setores estratégicos alinhados às prioridades futuras do grupo Brics, além de membros do Conselho da Juventude do Brics, refletindo a liderança da juventude emiradense na construção de um futuro mais integrado e inclusivo.

Comentando a participação nacional, Khaled Al Nuaimi afirmou: “Os Emirados sempre seguiram as diretrizes da liderança, mantendo um compromisso constante com o empoderamento dos jovens e seu engajamento ativo no desenvolvimento global. Acreditamos firmemente que os jovens são os principais agentes de mudança, e por isso investimos na capacitação de habilidades, participação em políticas públicas e presença em plataformas influentes.”

Al Nuaimi acrescentou que a participação na Cúpula da Juventude do Brics é uma oportunidade excepcional para ampliar a cooperação entre os jovens do Sul Global. "Buscamos fortalecer sua consciência política, apoiar iniciativas de liderança e fomentar o empreendedorismo e a inovação, especialmente nos campos da economia verde e das tecnologias digitais, contribuindo assim para um futuro mais sustentável e inclusivo.”

A cúpula abordou temas centrais como: integração da juventude no Sul Global; desafios políticos e organizacionais; emprego e desenvolvimento conjunto; educação, ciência, tecnologia e inovação como motores do desenvolvimento nacional; além de soberania, justiça social, preservação ambiental, paz e o direito dos povos de construir um futuro compartilhado.

A participação dos Emirados reforça seu compromisso com a cooperação internacional em temas ligados à juventude, destacando o papel central dos jovens na construção de um mundo mais equilibrado e progressista. O país também reafirma sua dedicação em apoiar plataformas de diálogo voltadas aos jovens e expandir parcerias globais que abram novas possibilidades para a inovação e o desenvolvimento sustentável.