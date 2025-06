FUJIFILM reforça presença no Oriente Médio com inauguração de novo escritório na Expo City Dubai

DUBAI, 11 de junho de 2025 (WAM) — A FUJIFILM Middle East and Africa inaugurou seu novo escritório na Expo City Dubai — uma comunidade voltada para a inovação, centrada nas pessoas e concebida como um modelo para o urbanismo sustentável e para o futuro de Dubai. A abertura do novo espaço reflete a visão de futuro da empresa e seu esforço para se aproximar ainda mais de consumidores e parceiros estratégicos. O local também abrigará o FUJIFILM Technology Center (FTC), que apresentará as inovações da marca.

A multinacional japonesa traz para a região sua reconhecida expertise e inovações em setores considerados estratégicos. Líder global em saúde, imagem e tecnologias de impressão, a FUJIFILM fornece soluções de ponta aos Emirados Árabes Unidos, como sistemas inovadores de imagem diagnóstica que elevam os padrões de atendimento médico e contribuem para as metas de desenvolvimento do país. A empresa também se prepara para lançar no mercado local os centros de triagem com inteligência artificial (NURA), reforçando seu compromisso com o diagnóstico precoce e com melhores resultados em saúde.

O FUJIFILM Technology Center, por sua vez, oferecerá treinamentos profissionais para colaboradores, parceiros de negócios e usuários finais no Oriente Médio, África, Europa e Ásia. O centro contará com uma gama completa de soluções da FUJIFILM para demonstrações práticas, permitindo que os visitantes conheçam e testem uma variedade de produtos e serviços.

O embaixador do Japão nos Emirados Árabes Unidos, Ken Okaniwa, afirmou: “Celebramos a inauguração do novo escritório e do Technology Center da FUJIFILM na Expo City Dubai. Este novo investimento da principal empresa japonesa nos setores de saúde, imagem e impressão reflete a excelente relação entre Japão e Emirados, além de destacar o papel estratégico dos Emirados como hub global de negócios. Espero que as tecnologias da FUJIFILM contribuam para avanços em saúde, para o fortalecimento da indústria e para o desenvolvimento de capital humano.”

A diretora de engajamento da Expo City Dubai, Manal AlBayat, destacou: “Com tecnologias aplicadas a setores vitais e um forte compromisso com a disseminação de conhecimento, a escolha da Expo City Dubai pela FUJIFILM para sediar seu novo escritório e seu Technology Center reforça a posição da cidade como um polo para empresas globais que impulsionam soluções inovadoras nos Emirados e além. Temos orgulho em receber a FUJIFILM em nossa comunidade voltada para a inovação e para a sustentabilidade — um ecossistema onde entidades com propósitos convergentes colaboram para gerar progresso significativo.”