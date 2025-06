Novo navio de ajuda dos Emirados leva 2.100 toneladas de suprimentos para Gaza

ABU DHABI, 12.jun.2025 (WAM) – Um novo navio dos Emirados Árabes Unidos com 2.100 toneladas de ajuda humanitária chegou para apoiar a população de Gaza, como parte dos esforços contínuos do país para aliviar a grave crise humanitária que atinge o território.

A remessa inclui grandes quantidades de alimentos, com destaque para farinha, além de kits de ajuda essenciais e itens específicos para mulheres e crianças. A assistência busca atender necessidades urgentes e mitigar as condições de vida cada vez mais precárias enfrentadas pelos moradores da Faixa de Gaza.

O envio faz parte da operação “Chivalrous Knight 3”, liderada pelos Emirados. A embarcação atracou no Porto de Ashdod, em Israel, de onde os suprimentos serão transportados por 123 caminhões até Gaza.

A ação reflete o empenho dos Emirados em combater o risco de fome no território palestino, diante da situação catastrófica vivida por seus habitantes. O país afirma manter o compromisso de reduzir o sofrimento da população por meio de iniciativas direcionadas e uma resposta humanitária ativa.

No início de junho, os Emirados já haviam anunciado o envio de outro comboio de ajuda, com cerca de 1.039 toneladas de alimentos e farinha. A entrega também fez parte da operação “Chivalrous Knight 3”, que segue facilitando o acesso de remessas humanitárias à região. Os esforços atendem às diretrizes da liderança do país e refletem os princípios históricos de solidariedade com o povo palestino e o apoio a comunidades em situação de crise no mundo inteiro.