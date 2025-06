Vice-diretor do Ministério das Relações Exteriores dos EAU recebe credenciais da cônsul-geral de Angola

DUBAI, 12.jun.2025 (WAM) – Rashid Abdulla Al Qaseer, vice-diretor do escritório do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos em Dubai, recebeu nesta as credenciais de Isabel Paula do Castro, nova cônsul-geral da República de Angola em Dubai e nos Emirados do Norte.

O encontro foi realizado no escritório do ministério em Dubai. Al Qaseer deu as boas-vindas à nova diplomata angolana e elogiou as relações políticas, econômicas, comerciais e de investimento entre os dois países. Ele desejou sucesso à cônsul no exercício de suas funções.