Etihad Airways transporta 8,4 milhões de passageiros nos cinco primeiros meses de 2025

ABU DHABI, 12.jun.2025 (WAM) – A Etihad Airways, companhia aérea nacional dos Emirados Árabes Unidos, divulgou suas estatísticas mais recentes de tráfego referentes a maio de 2025, destacando a contínua expansão e a crescente demanda de passageiros.

A empresa transportou 1,7 milhão de passageiros em maio, o que representa um aumento de 19% em relação ao mesmo mês do ano passado. O crescimento reflete a estratégia de expansão da companhia e seu forte posicionamento no mercado. A taxa de ocupação dos voos subiu para 87%, ante 84% em maio de 2024, evidenciando a capacidade da Etihad de otimizar sua oferta mantendo alta demanda.

Atualmente, a frota operacional da companhia conta com 100 aeronaves, o que sustenta a ampliação da malha aérea e as melhorias no serviço. Nos cinco primeiros meses do ano, 8,4 milhões de passageiros voaram com a Etihad – um crescimento de 17% em relação ao mesmo período de 2024. A taxa média de ocupação no período foi de 87%.

“O crescimento contínuo que observamos em maio, com aumento de 19% no número de passageiros na comparação anual, reforça nossa posição como a companhia aérea que mais cresce no Oriente Médio”, afirmou Antonoaldo Neves, CEO da Etihad Airways. “No acumulado do ano, mais de 8 milhões de clientes viajaram conosco, e, nos últimos 12 meses, esse número chega a quase 20 milhões, o que demonstra a confiança dos passageiros na nossa qualidade de serviço.”

“Alcançamos um marco importante em maio ao atingir 100 aeronaves em nossa frota. À medida que expandimos nossa rede de destinos e aumentamos a frota nos próximos meses, nosso foco continua sendo oferecer uma experiência de viagem excepcional e fluida aos nossos clientes”, concluiu o executivo.