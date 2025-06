ABU DHABI, 12 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos expressaram condolências e solidariedade à África do Sul após as devastadoras enchentes que atingiram a província do Cabo Oriental, resultando na morte de dezenas de pessoas e provocando danos significativos.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores manifestou suas sinceras condolências e solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo sul-africano diante dessa tragédia.