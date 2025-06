Hotéis de Abu Dhabi arrecadam 166,4 milhões de dólares em março de 2025

ABU DHABI, 12 de junho de 2025 (WAM) – O setor de hotelaria de Abu Dhabi segue em forte expansão, com os estabelecimentos hoteleiros do emirado gerando receitas de 611 milhões de dirhans (cerca de US$ 166,4 milhões) em março de 2025, segundo dados preliminares divulgados pelo Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), em coordenação com o Centro de Estatísticas – Abu Dhabi (SCAD).

A receita total se dividiu em 345 milhões de dirhans (US$ 94 milhões) provenientes de reservas de quartos, 228 milhões de dirhans (US$ 62 milhões) com serviços de alimentos e bebidas, e 38 milhões de dirhans (US$ 10,3 milhões) de outras fontes.

O emirado recebeu cerca de 417 mil hóspedes ao longo de março, o que confirma o crescente apelo de Abu Dhabi como destino turístico global. O aumento é atribuído à variedade de opções de hospedagem e à qualidade dos serviços oferecidos.

Ao todo, 171 estabelecimentos, com 34.341 quartos, estavam em operação no mês. Esses hotéis registraram mais de 1,2 milhão de diárias, com uma taxa média de ocupação de 69%. A receita média por quarto disponível (RevPAR) ficou em 486 dirhans (US$ 132).

Entre os visitantes internacionais, os asiáticos não árabes lideraram, com 152 mil hóspedes. Os europeus vieram em seguida, com 123 mil, enquanto cidadãos dos Emirados representaram 58 mil estadias. Os números refletem o crescimento contínuo do setor e a consolidação de Abu Dhabi como destino preferido de diversos mercados globais.

Os hotéis cinco estrelas hospedaram o maior número de visitantes: 205 mil no total, sendo os europeus o principal grupo nessa categoria, com 78 mil hóspedes. Os hotéis quatro estrelas receberam 119 mil hóspedes; os hotéis de três estrelas ou menos, 54 mil; e os apart-hotéis, 38 mil visitantes.

O bom desempenho está alinhado à Estratégia de Turismo de Abu Dhabi 2030, que tem como meta atrair 39,3 milhões de visitantes por ano, gerar 178 mil novos empregos no setor, ampliar a capacidade hoteleira para 50 mil quartos e elevar a contribuição do turismo ao PIB do emirado para 90 bilhões de dirhans (US$ 24,5 bilhões) até o fim da década.