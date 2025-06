ABU DHABI, 12 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos manifestaram solidariedade e condolências à República da Índia pelas vítimas do acidente com uma aeronave da Air India nas proximidades do Aeroporto de Ahmedabad, que resultou na morte de dezenas de pessoas.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) expressou pesar e solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo indiano diante da tragédia.