Governante de Ajman reestrutura conselho da Corporação Imobiliária de Ajman

AJMAN, 12 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho Supremo e governante do emirado de Ajman, emitiu um decreto emirático reestruturando o Conselho de Administração da Corporação Imobiliária de Ajman (AQAAR).

De acordo com o Decreto Emirático nº 12 de 2025, o xeique Rashid bin Humaid Al Nuaimi foi nomeado presidente do conselho, enquanto o xeique Humaid bin Ammar Al Nuaimi assumirá o cargo de vice-presidente. O conselho também contará com três membros adicionais.

O mandato da nova diretoria será de quatro anos a partir da data de publicação do decreto.

O decreto entra em vigor na data de sua emissão e será publicado no Diário Oficial.