Câmara de Sharjah reforça necessidade de facilitar missões comerciais à Etiópia

SHARJAH, 12 de junho de 2025 (WAM) — A Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI, na sigla em inglês) reafirmou seu compromisso de facilitar missões comerciais à Etiópia, com o objetivo de fortalecer a cooperação econômica entre as comunidades empresariais dos dois países.

A entidade também busca estreitar os laços comerciais e de investimento entre os Emirados Árabes Unidos e a Etiópia, como parte de sua visão estratégica de ampliar o alcance de suas missões comerciais em todo o continente africano.

As declarações foram feitas durante uma reunião na sede da SCCI entre o presidente da câmara, Abdallah Sultan Al Owais, e Aklilu Kebede Erena, cônsul-geral da Etiópia em Dubai e nos emirados do Norte.

Participaram ainda vários membros do conselho da SCCI, além de Abdul Aziz Al Shamsi, diretor-geral adjunto de Comunicação e Setor Empresarial da SCCI; a Dra. Fatima Khalifa Al Muqarrab, diretora do Departamento de Relações Internacionais da câmara; e outros funcionários dos dois lados.

Durante o encontro, as partes discutiram formas de fortalecer a parceria econômica entre Sharjah e a Etiópia. Destacaram o potencial de expansão dos investimentos e do comércio em setores-chave como agricultura, manufatura, tecnologia e infraestrutura. Também abordaram a importância de organizar eventos econômicos conjuntos, como feiras e conferências que reúnam as comunidades empresariais dos dois países, promovendo a troca de experiências e o crescimento dos investimentos mútuos.

Esses esforços são reforçados pelo memorando de entendimento assinado entre a Câmara de Sharjah e a Comissão Etíope de Investimentos (EIC), que oferece um marco estratégico para o fortalecimento da cooperação econômica e de investimentos bilaterais.

Al Owais deu as boas-vindas à delegação visitante e elogiou as sólidas e crescentes relações econômicas entre os Emirados Árabes Unidos e a Etiópia. Ele observou que o comércio não petrolífero entre os dois países cresceu mais de 180% nos últimos anos, atingindo um valor acumulado de 34 bilhões de dirhams (US$ 9,26 bilhões) entre 2013 e 2022.

Segundo ele, esses resultados positivos abrem caminho para uma colaboração econômica e comercial ainda mais ampla entre as duas nações amigas, permitindo que ambos os lados aproveitem suas diversas oportunidades de investimento.

Al Owais reafirmou o compromisso da Câmara de Sharjah de aprofundar parcerias econômicas com países do Leste da África. Ressaltou que o continente africano, em especial a Etiópia, possui grande potencial de investimento em setores estratégicos, o que o torna um destino altamente atrativo para investidores e empresários de Sharjah e dos Emirados em geral.

Por sua vez, Aklilu Kebede Erena elogiou os esforços proativos da Câmara de Sharjah para fortalecer a cooperação econômica bilateral e seu empenho em estreitar os laços entre a comunidade empresarial de Sharjah e seus pares etíopes. Afirmou ainda que a Etiópia está aberta ao investimento estrangeiro e oferece oportunidades promissoras em setores vitais como agricultura, manufatura, energia e infraestrutura.