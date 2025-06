Presidente dos Emirados e premiê do Paquistão discutem cooperação bilateral e temas regionais

ABU DHABI, 12 de junho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta o primeiro-ministro da República Islâmica do Paquistão, Muhammad Shehbaz Sharif, que está em visita oficial de trabalho ao país.

Durante o encontro, realizado no palácio Qasr Al Shati, em Abu Dhabi, os dois líderes trocaram saudações pela ocasião do Eid Al-Adha e expressaram votos de prosperidade contínua para ambas as nações, além de orações por paz e estabilidade no mundo muçulmano e em outras regiões.

Os dois chefes de Estado discutiram formas de aprofundar a cooperação bilateral, com ênfase nos setores econômico, de investimentos e de desenvolvimento. Reafirmaram o compromisso de fortalecer os laços construtivos e ampliar a parceria em prol de interesses compartilhados e metas nacionais de desenvolvimento voltadas ao bem-estar de seus povos.

O xeique Mohamed e o primeiro-ministro Sharif também revisaram uma série de questões regionais e internacionais de interesse mútuo, além de trocarem impressões sobre os acontecimentos mais recentes. Ambos destacaram a importância de apoiar esforços internacionais voltados à promoção da estabilidade e da paz, tanto em nível regional quanto global.

Sharif elogiou os esforços do presidente dos Emirados na promoção da paz, da segurança e da estabilidade, reconhecendo o papel central da diplomacia emiratense no incentivo ao diálogo e na busca de soluções diplomáticas para conflitos ao redor do mundo. O premiê também agradeceu o apoio contínuo dos Emirados ao Paquistão, especialmente por meio de iniciativas de desenvolvimento com impacto positivo no país.

Participaram da reunião o xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de segurança nacional; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Supremo Conselho de Segurança Nacional; Mohamed bin Mubarak Al Mazrouei, ministro de Estado para Assuntos de Defesa; e o Dr. Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente do Gabinete de Assuntos Estratégicos da Presidência e do Conselho Executivo de Abu Dhabi.

A delegação que acompanhou o primeiro-ministro paquistanês também esteve presente e incluía ministros e autoridades de alto escalão.

Mais cedo, Shehbaz Sharif desembarcou em Abu Dhabi e foi recebido no Aeroporto Al Bateen pelo xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, além de outras autoridades emiratenses.