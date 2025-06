Grupos dos Emirados e da Itália firmam acordo para desenvolver tecnologias de defesa

ABU DHABI, 12 de junho de 2025 (WAM) — O grupo EDGE, um dos principais conglomerados globais de tecnologia avançada e defesa, e a empresa italiana Leonardo anunciaram a intenção mútua de estabelecer uma joint venture (JV) em Abu Dhabi. A nova empresa criará um polo tecnológico de ponta nos Emirados Árabes Unidos, estrategicamente posicionado para atender aos mercados globais por meio de uma abordagem unificada e sinérgica.

O memorando de entendimento foi assinado por Faisal Al Bannai, presidente do Grupo EDGE, e Roberto Cingolani, CEO e diretor-geral da Leonardo, durante uma visita recente a Abu Dhabi. O acordo marca mais um passo no fortalecimento da colaboração entre as duas empresas.

A joint venture representará um marco na cooperação internacional em defesa, abrangendo múltiplos domínios e integrando algumas das tecnologias mais avançadas e sofisticadas, como sistemas navais de comando e controle (C2) e defesa balística; sistemas de combate a aeronaves não tripuladas (C-UAS); capacidades aéreas para aeronaves multimissão marítimas (MMA); sistemas optrônicos; defesa aérea; e eletrônicos de computação de alto desempenho (HPC) para aplicações em mísseis.