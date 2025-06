Ministério do Trabalho dos Emirados renova apelo para que setor privado cumpra metas de emiratização até o fim de junho

DUBAI, 12 de junho de 2025 (WAM) – O Ministério de Recursos Humanos e Emiratização dos Emirados Árabes Unidos (MoHRE, na sigla em inglês) renovou o apelo às empresas do setor privado com 50 ou mais empregados para que acelerem o cumprimento das metas de emiratização relativas ao primeiro semestre de 2025 até o fim de junho. A medida busca evitar a aplicação de contribuições financeiras que passarão a ser cobradas em julho das empresas que não cumprirem os índices exigidos.

As metas incluem um crescimento de 1% na contratação de cidadãos emiradenses em cargos qualificados, em relação ao total de trabalhadores qualificados da empresa, além da manutenção das taxas de emiratização já existentes.

O ministério também incentivou os cidadãos a denunciarem irregularidades ou práticas contrárias às políticas de emiratização por meio do telefone 600590000, do aplicativo oficial ou do site do órgão.

O MoHRE reafirmou a confiança tanto nas empresas do setor privado quanto nos profissionais emiradenses quanto à consciência sobre os benefícios estratégicos e nacionais da emiratização, destacando o impacto positivo da medida na competitividade do mercado de trabalho e no crescimento econômico do país.

O ministério reforçou ainda o apoio contínuo às empresas que cumprem as normas, por meio dos incentivos oferecidos pelo programa Nafis. Empresas com desempenho excepcional em emiratização podem se tornar membros do Clube de Parceiros Tawteen, que concede até 80% de desconto nas taxas dos serviços do ministério e prioridade em processos de compras governamentais — o que amplia as oportunidades de crescimento dos negócios.

A pasta ressaltou o papel da plataforma Nafis no apoio às empresas para que cumpram suas obrigações, destacando a disponibilidade de um banco diversificado de talentos emiradenses qualificados. Também elogiou o engajamento do setor privado com as políticas de emiratização e o comprometimento das empresas em atingir as metas estipuladas, o que tem gerado resultados inéditos.

Até o fim de maio, mais de 141 mil cidadãos emiradenses estavam empregados em 28 mil empresas do setor privado.