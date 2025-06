Dubai adota sistema automatizado de inspeção ferroviária no metrô

DUBAI, 12 de junho de 2025 (WAM) – A Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai (RTA, na sigla em inglês), em parceria com a Keolis MHI e a Future Maintenance Technologies (FMT), anunciou a implementação de uma solução robótica inovadora baseada em inteligência artificial: o Sistema Automatizado de Inspeção da Infraestrutura Ferroviária (ARIIS, na sigla em inglês).

A nova tecnologia representa um avanço significativo nas operações de manutenção do Metrô de Dubai, em consonância com a visão da cidade de se tornar referência global em inteligência artificial e infraestrutura sustentável.

O ARIIS é uma plataforma robótica equipada com sensores LiDAR de última geração, lasers e câmeras 3D. O sistema realiza inspeções autônomas nos trilhos e em infraestruturas críticas sem interromper a operação do metrô, reforçando o compromisso da cidade com a segurança, a eficiência e a confiabilidade por meio de tecnologias inteligentes.

Abdul Mohsin Kalbat, CEO da Agência Ferroviária da RTA, afirmou: “Dubai tem orgulho de liderar a adoção de soluções inteligentes para melhorar a confiabilidade e a eficiência do metrô. A introdução do ARIIS representa mais um avanço importante na nossa trajetória de manter um dos sistemas de transporte público mais modernos e seguros do mundo.”

David Franks, diretor-geral da Keolis MHI, destacou: “O ARIIS é um marco que transforma nossas operações de manutenção, elevando a segurança, a eficiência e a tomada de decisões baseadas em dados. É um divisor de águas na gestão da infraestrutura ferroviária de Dubai.”

Loic Ayoul, CEO da FMT, acrescentou: “Estamos entusiasmados em colaborar com a RTA e a Keolis MHI na implantação do ARIIS em Dubai. São empresas visionárias que utilizam robótica avançada e inteligência artificial. O ARIIS oferece melhorias substanciais em desempenho, segurança e sustentabilidade para o metrô da cidade.”

Mais do que um robô, o ARIIS é uma solução inteligente orientada por IA, que antecipa o futuro da manutenção de transportes. A iniciativa apoia os objetivos de Dubai como cidade inteligente, fortalece a infraestrutura urbana sustentável e resiliente e reafirma o compromisso da cidade com tecnologias emergentes para melhorar a vida cotidiana de cidadãos e visitantes.

Com inspeções mais rápidas, operações mais seguras e planejamento mais inteligente, o Metrô de Dubai continua a elevar os padrões do transporte urbano, consolidando a cidade como polo global de inovação e mobilidade inteligente.

Entre os benefícios mensuráveis da implementação do ARIIS estão:

Segurança ampliada: redução de até 70% nas inspeções manuais e aumento de 40% na capacidade de avaliação das condições da infraestrutura.

Maior eficiência operacional: a automação diminui em cerca de 75% o tempo necessário para cada inspeção, permitindo inspeções mais frequentes sem afetar o funcionamento do metrô. Como exemplo, 2.400 horas de trabalho humano podem ser reduzidas para apenas 700 com o ARIIS.

Manutenção preditiva: diagnósticos avançados possibilitam estratégias de manutenção proativa, com potencial para prolongar a vida útil da infraestrutura e reduzir em até 25% os custos de manutenção ao longo do ciclo de vida.

Decisões otimizadas: análises de dados em tempo real permitem ações de manutenção mais precisas, aumentando a eficiência na gestão de recursos em até 40% e evitando intervenções desnecessárias.