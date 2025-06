Hamdan bin Zayed preside reunião do conselho do Crescente Vermelho dos Emirados

ABU DHABI, 12 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês), presidiu feira a reunião do conselho da entidade e destacou que as iniciativas promovidas durante o “Ano da Comunidade” nos Emirados refletem a visão da liderança do país em fortalecer os valores de compaixão, solidariedade e coesão social.

Durante o encontro, o xeique elogiou o papel de destaque do Crescente Vermelho em apoiar populações que enfrentam desafios humanitários em diferentes partes do mundo, além de reforçar a posição dos Emirados como referência global em ações humanitárias.

Hamdan também agradeceu aos doadores e benfeitores pelo apoio contínuo às conquistas da instituição e fez um reconhecimento especial aos voluntários e colaboradores da entidade, que atuam com dedicação para promover o engajamento comunitário por meio de iniciativas humanitárias essenciais.