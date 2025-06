Polícia de Sharjah registra queda de 24% nas mortes por acidentes de trânsito

em 2024, com queda de 24% em relação a 2023. A taxa registrada foi de 1,76 óbito por 100 mil habitantes.

O resultado destaca a eficácia das estratégias preventivas adotadas para aumentar a segurança viária e evitar acidentes.

O Departamento de Trânsito e Patrulhamento, em parceria com o Departamento de Mídia de Segurança, realizou 12 campanhas direcionadas contra comportamentos perigosos no trânsito, como uso do celular ao volante, estacionamento irregular, travessia fora da faixa, excesso de velocidade e condução imprudente de motocicletas. As ações alcançaram cerca de 905.895 pessoas em todo o emirado.

Além disso, o departamento atuou na segurança de 272 eventos e atividades públicas. Também prestou apoio ao tráfego em 1.976 projetos de manutenção e desenvolvimento em vias e infraestrutura, contribuindo para a fluidez do trânsito e para o aumento da prontidão em segurança viária.

O general de brigada Mohammed Alai Al Naqbi, diretor do Departamento de Trânsito e Patrulhamento, atribuiu os resultados positivos ao engajamento da comunidade, ao aumento da conscientização e à maior adesão às regras de trânsito.

Ele agradeceu à população pela colaboração e destacou que as conquistas refletem a visão da Polícia de Sharjah de promover a segurança nas estradas por meio de ações integradas de prevenção, educação e fiscalização, com o objetivo de preservar vidas e melhorar a segurança viária.