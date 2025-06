Governante de Sharjah preside reunião do conselho da Academia de Artes Cênicas

SHARJAH, 12 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo, governante de Sharjah e presidente da Academia de Artes Cênicas de Sharjah (SPAA, na sigla em inglês), presidiu a reunião do Conselho de Curadores da instituição, realizada na sede da academia, na Cidade Universitária de Sharjah.

No início do encontro, o xeique deu as boas-vindas aos integrantes e novos membros do conselho e elogiou os esforços do grupo no desenvolvimento de todos os aspectos que contribuem para o avanço da SPAA, de seus programas e de seus cursos de graduação.

O objetivo é garantir o sucesso da experiência da academia como referência em suas áreas de atuação, tanto em nível nacional quanto regional.

O conselho discutiu diversos temas e planos futuros para a instituição, bem como estratégias para alcançá-los, além de iniciativas para apoiar a academia e consolidá-la como uma instituição de ensino que oferece educação especializada e de alta qualidade para estudantes talentosos e criativos, de dentro e fora dos Emirados.

Também foram analisados o progresso da SPAA em áreas como corpo docente, treinamento prático para os alunos e melhorias no ambiente educacional. O conselho avaliou ainda os esforços da academia para ampliar suas parcerias institucionais por meio da assinatura de memorandos de entendimento com entidades relevantes.

Durante a reunião, foram aprovadas decisões relacionadas à formatura da turma de 2025, prevista para este mês de junho. O grupo discutiu ainda os planos para criação de programas nas áreas de estudos cinematográficos e produção audiovisual.

Outro ponto em pauta foram os preparativos para a inauguração da Faculdade de Música da SPAA, cuja abertura está prevista para o início do próximo ano letivo. Os critérios de admissão foram estabelecidos com base nos mais altos padrões acadêmicos. O conselho também debateu a expansão da área de estudos musicais, a oferta de cursos especializados para jovens e a participação da academia em festivais internacionais de artes.

À margem do encontro, o governante de Sharjah recebeu uma placa comemorativa do Festival Nacional de Teatro do Líbano. A terceira edição do evento teve como lema uma frase inspirada em uma das obras do falecido xeique Khalid bin Sultan Al Qasimi. Um filme sobre sua vida e trajetória artística foi exibido no festival, e a homenagem foi assinada por todos os artistas participantes.

Além do xeique Sultan, participaram da reunião a sheikha Hoor bint Sultan Al Qasimi, presidente da Fundação de Arte de Sharjah e vice-presidente do conselho da SPAA; Ismail Abdullah Ismail, secretário-geral da Autoridade Árabe de Teatro; Dr. Habib Ghuloum Al Attar, secretário-geral da Associação de Teatro; Dr. Peter Barlow, diretor executivo da SPAA; Ahmed Mohammed Bu Rahima, diretor do Departamento de Teatro da Secretaria de Cultura; Dr. Youssef Abdullah Eidabi, assessor cultural da Fundação Dr. Sultan Al Qasimi; Qasim Istanbouli, fundador do Teatro Nacional do Líbano; Dra. Nadia Al Hassani, reitora da Faculdade de Belas Artes e Design da Universidade de Sharjah; e a Dra. Abeer Al Jundi.