Sharjah prorroga inscrições para prêmio internacional de comunicação governamental até 24 de julho

SHARJAH, 12 de junho de 2025 (WAM) – O Prêmio de Comunicação Governamental de Sharjah (SGCA, na sigla em inglês) segue com inscrições abertas para sua 12ª edição, com submissões aceitas em 23 categorias até 24 de julho.

Impulsionado por seu crescente prestígio internacional, o prêmio amplia ainda mais seu alcance global, após ter registrado na edição passada um total de 3.815 inscrições de 44 países.

Agora em sua 12ª edição, o prêmio contempla 23 categorias divididas em cinco setores principais: Entidades Governamentais e Organizações Internacionais, Prêmios Individuais, Prêmios de Parceiros, Prêmios do Júri e Competição de Inovadores em Comunicação Inteligente. As categorias refletem a evolução do cenário da comunicação pública, com ênfase em inovação, inclusão e uso estratégico das plataformas digitais.

O prêmio foi lançado como uma das principais iniciativas do Fórum Internacional de Comunicação Governamental (IGCF), cuja 14ª edição ocorrerá de 10 a 11 de setembro de 2025, no Expo Centre Sharjah. A prorrogação do prazo oferece uma oportunidade valiosa para comunicadores do mundo todo apresentarem suas iniciativas de impacto.

Alya Al Suwaidi, diretora do Escritório de Mídia do Governo de Sharjah (SGMB), destacou a crescente influência do prêmio, dizendo que ele se tornou um farol para profissionais e entidades comprometidos com a excelência. "Com o nível excepcional de participação, especialmente nos últimos anos, o prêmio lançou luz sobre uma nova geração de comunicadores cujas ideias estão moldando o futuro da opinião pública e do discurso. O SGCA continua sendo uma plataforma global para reconhecer narrativas de impacto, soluções inovadoras e estratégias de comunicação que promovem mudanças positivas em todo o mundo.”

A prorrogação do prazo está alinhada às tendências globais em comunicação governamental, nas quais inovação e engajamento cidadão são fundamentais. Segundo relatório da OCDE de 2024, governos em todo o mundo estão adotando serviços públicos centrados nas pessoas e soluções cocriadas com os usuários, com o objetivo de aumentar a eficiência e a inclusão. Esses esforços vêm transformando os serviços públicos para que se tornem mais responsivos e resilientes, em sintonia com as necessidades em evolução da população.

As inscrições estão abertas para indivíduos e organizações em três categorias distintas. Todos os trabalhos devem ter sido criados nos últimos dois anos, ou atualizados significativamente se forem mais antigos. As candidaturas devem ser feitas pelo site do SGCA. O prazo final é 24 de julho.

No âmbito dos cinco setores principais do prêmio, as categorias de inscrição direta contemplam 15 prêmios que reconhecem a excelência em uma ampla gama de práticas de comunicação. Entre elas estão: melhor sistema integrado de comunicação, melhor inovação em comunicação governamental, melhor estratégia de comunicação em crises, melhor campanha de promoção da identidade cultural e da língua árabe, e melhor iniciativa jovem em comunicação governamental.

Outras categorias de destaque celebram conquistas nas áreas de responsabilidade social, investimento em soft power, comunicação voltada para a juventude (tanto no setor público quanto no privado), projetos inovadores para crianças e adolescentes, criadores de conteúdo digital com impacto transformador (acima e abaixo dos 18 anos), além de pesquisas acadêmicas em ciências da comunicação.

Os Prêmios de Parceiros destacam práticas excepcionais de comunicação realizadas em colaboração com organizações como a Universidade Mohammed bin Zayed de Inteligência Artificial, a Rede de Organizações da Sociedade Civil (CSO Network), a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), o Fórum Regional de Universidades para o Fortalecimento de Capacidades em Agricultura (RUFORUM), o Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (Unitar) e o Escritório de Intercâmbio de Experiências Governamentais do Ministério dos Assuntos do Gabinete dos Emirados Árabes Unidos.

Entre as categorias-chave estão: melhor uso de tecnologia de inteligência artificial em benefício da comunidade e melhores práticas de comunicação voltadas ao progresso do desenvolvimento. Além disso, os prêmios do júri homenageiam indivíduos e projetos notáveis, como o Prêmio de Comunicação para uma Vida de Mais Qualidade e o prêmio de maior impacto social individual positivo, com atenção especial a iniciativas governamentais baseadas em Sharjah.

Por fim, a Competição dos Melhores Inovadores em Comunicação Inteligente tem um papel essencial na formação da nova geração de comunicadores, com duas categorias de destaque: o Acampamento de Habilidades em Inteligência Artificial (AISC) e o Desafio das Universidades.