Universidade Khalifa e Green Waste Solutions enfrentam escassez de água com tecnologias escaláveis

DUBAI, 12 de junho de 2025 (WAM) – A Universidade Khalifa e a empresa Green Waste Solutions Trading DMCC deram passos importantes no combate à escassez de água, por meio de tecnologias inovadoras e com potencial de escala.

A Universidade Khalifa desenvolveu um dispositivo de destilação térmica movido a energia solar que produz água potável a partir da água do mar, sem gerar salmoura como resíduo. O sistema utiliza a luz solar para gerar e condensar vapor diretamente da superfície da água, reduzindo a perda de calor e aumentando a eficiência energética.

Testado com água do mar sintética e real em Abu Dhabi, o dispositivo demonstrou capacidade de produzir 2,2 litros de água potável por metro quadrado por dia. A tecnologia despertou o interesse de grandes empresas nacionais, incluindo a petrolífera ADNOC, e já foi registrada nos Estados Unidos sob o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).

Por sua vez, a Green Waste Solutions, sediada no Dubai Multi Commodities Centre, criou um sistema integrado capaz de transformar resíduos orgânicos e águas residuais em recursos utilizáveis, como água potável, energia renovável e biofertilizantes.

O sistema, que é móvel e alimentado por energia solar, inclui biodigestores, unidades de filtragem, geradores e sistemas inteligentes de monitoramento com uso de inteligência artificial e tecnologia blockchain. A solução já foi implementada com sucesso no Egito e em Botsuana, produzindo até 100 mil litros de água limpa por dia e beneficiando mais de 20 mil pessoas em áreas remotas. Seu design flexível o torna ideal para campos de refugiados e comunidades carentes.

A Universidade Khalifa e a Green Waste Solutions foram recentemente premiadas na quarta edição do Prêmio Global de Água Mohammed bin Rashid Al Maktoum, organizado pela UAE Water Aid Foundation no âmbito das Iniciativas Globais Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

A Universidade Khalifa venceu na categoria “Pesquisa e Desenvolvimento Inovadores – Instituições Nacionais”, enquanto a Green Waste Solutions foi reconhecida na categoria “Projetos Inovadores – Grandes Projetos”. Ao todo, 12 vencedores de oito países foram homenageados.