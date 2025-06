Rei do Bahrein recebe Thani Al Zeyoudi em Manama

MANAMA, 12 de junho de 2025 (WAM) – O rei Hamad bin Isa Al Khalifa, do Reino do Bahrein, recebeu nesta o ministro de Estado para o Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, no Palácio Al Safriya, em Manama, durante visita oficial de uma delegação dos Emirados que contou com autoridades de alto escalão, empresários e representantes de grandes companhias emiradenses.

No início do encontro, o ministro transmitiu as saudações do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do também vice-presidente, vice-primeiro-ministro e chefe do Gabinete Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan. Os líderes desejaram prosperidade contínua ao Bahrein e ao seu povo.

O rei Hamad, por sua vez, retribuiu as saudações à liderança dos Emirados Árabes Unidos e desejou progresso e bem-estar ao governo e à população do país. Ele reafirmou os laços fraternos e históricos que unem as duas nações, suas lideranças e seus povos, assim como o compromisso mútuo com o desenvolvimento sustentável, o progresso e a prosperidade compartilhada.

Al Zeyoudi agradeceu a calorosa recepção, que, segundo ele, reflete os valores tradicionais do Bahrein e o apoio consistente do rei à ampliação da cooperação entre os países, especialmente nas áreas de comércio, investimentos e desenvolvimento.

A reunião abordou os avanços da parceria estratégica entre os Emirados e o Bahrein nos campos comercial e de investimentos, além de discutir formas de aprofundar essa colaboração em sintonia com os objetivos de desenvolvimento e as ambições de ambas as nações.

Também participaram do encontro Abdullah bin Adel Fakhro, ministro da Indústria e Comércio do Bahrein, e Mohamed Salem bin Kardous Al Ameri, embaixador dos Emirados no Bahrein.

À margem da visita, Al Zeyoudi se reuniu ainda com o ministro das Finanças do Bahrein, xeique Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, e com o ministro da Indústria e Comércio, Abdullah bin Adel Fakhro, para discutir caminhos de fortalecimento da cooperação bilateral. As reuniões coincidiram com a entrada em vigor, em 8 de maio, do Acordo de Proteção e Promoção de Investimentos.

As autoridades expressaram esperança de que os setores empresariais e o setor privado de ambos os países aproveitem os acordos existentes para construir parcerias comerciais e de investimento mais sólidas, contribuindo para o crescimento econômico mútuo.

As discussões também destacaram o potencial de expansão dos laços comerciais e de investimento entre os países, que registraram crescimento recorde de 23% no comércio não petrolífero em 2024, alcançando 33,9 bilhões de dirhams. Os Emirados Árabes Unidos mantiveram sua posição como o terceiro maior investidor estrangeiro no Bahrein, respondendo por 10% do total de investimento direto estrangeiro no reino.