Sultan Al Jaber e Ahmed Al Sayegh participam de recepção pelo Dia Nacional da Rússia

ABU DHABI, 12 de junho de 2025 (WAM) – O ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos, Sultan bin Ahmed Al Jaber, e o ministro de Estado Ahmed bin Ali Al Sayegh participaram de uma recepção oferecida por Timur Zabirov, embaixador da Federação Russa nos Emirados, em comemoração ao Dia Nacional da Rússia.

O evento foi realizado no Conrad Etihad Towers, em Abu Dhabi, e contou com a presença de autoridades locais, representantes da sociedade civil, membros do corpo diplomático árabe e estrangeiro credenciado nos Emirados, além de integrantes da comunidade russa residente no país.

Em seu discurso, o embaixador Zabirov elogiou as relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e a Rússia, e reafirmou o compromisso de seu país em fortalecer a cooperação entre as duas nações em diversas áreas.