G42 cria a subsidiária 'G42 Europe & UK'

ABU DHABI, 13 de junho de 2025 (WAM) – A G42, grupo de inteligência artificial e tecnologia avançada com sede nos Emirados Árabes Unidos, anunciou a criação da subsidiária G42 Europe & UK, com sede em Londres.

A nova entidade atuará na oferta de soluções de inteligência artificial sob medida para o setor privado do Reino Unido e da Europa, além de buscar parcerias com governos e empresas para apoiar a construção de infraestrutura crítica de IA no continente europeu e em território britânico.

A G42 Europe & UK será copresidida por dois executivos experientes do setor de tecnologia: Omar Mir e Marty Edelman.

Membro do conselho internacional da World Wide Technology, Omar Mir tem mais de 20 anos de atuação no setor global de tecnologia. Na WWT, liderou iniciativas transformadoras no Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos e no Oriente Médio, promovendo avanços em 5G, computação de borda, serviços em nuvem e soluções em inteligência artificial.

Marty Edelman, diretor jurídico global da G42, é responsável pela estratégia jurídica e de compliance das operações internacionais do grupo. Ele teve papel central na construção da governança corporativa da G42 à medida que a empresa expandiu sua presença em novos mercados.

“O momento é decisivo, e me sinto honrado por copresidir a G42 Europe & UK”, afirmou Omar Mir. “Nosso objetivo é aplicar a expertise consolidada da G42 em IA, adaptando-a às necessidades locais de empresas europeias e britânicas, promovendo a transformação digital, a competitividade e a criação de infraestrutura soberana e resiliente de IA, em parceria com atores públicos e privados.”

“Reino Unido e Europa representam mercados dinâmicos e com grande potencial para inovação impulsionada por IA”, disse Marty Edelman. “Com a criação de um polo dedicado em Londres, ampliamos nossa capacidade de oferecer soluções tecnológicas de ponta com profundo entendimento regulatório.”

A fundação da nova subsidiária acompanha o crescente interesse da G42 na Europa, evidenciado pelo anúncio recente de data centers e clusters de computação na França e na Itália, além do aumento da demanda em outros países da região.

A G42 Europe & UK pretende utilizar a rede global de supercomputadores, data centers e soluções de IA do grupo para oferecer serviços de ponta a ponta – desde consultoria estratégica e desenvolvimento de modelos até implantação de infraestrutura e serviços gerenciados. Os setores atendidos incluem finanças, saúde, indústria e energia.

A subsidiária também colaborará com órgãos nacionais e regionais para impulsionar iniciativas de soberania de dados e apoiar a implementação de infraestrutura de IA de próxima geração.