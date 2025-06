Noura Al Kaabi participa do Fórum de Oslo 2025

OSLO, 13 de junho de 2025 (WAM) – A ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Noura Al Kaabi, participou do Fórum de Oslo 2025, plataforma anual copatrocinada pelo Ministério das Relações Exteriores da Noruega e pelo Centro para o Diálogo Humanitário, que reúne mediadores de conflitos, tomadores de decisão, diplomatas e especialistas em construção da paz de todo o mundo.

Sob o tema “Todos a bordo: Mediação em um mundo em transformação”, a edição deste ano teve como foco a resiliência, a relevância e a capacidade de adaptação da mediação e da diplomacia como ferramentas essenciais para a resolução de conflitos.

À margem do evento, Al Kaabi se reuniu com Andreas Kravik, secretário de Estado do Ministério das Relações Exteriores da Noruega. Os dois discutiram questões regionais e globais e analisaram possíveis iniciativas para promover a prosperidade e a estabilidade em áreas afetadas por conflitos.

Durante o encontro, trataram também da promoção da tolerância, da convivência e do diálogo inter-religioso como meios de fomentar a paz; da redução dos riscos associados às mudanças climáticas; e do fortalecimento dos laços culturais entre Noruega e Emirados por meio do intercâmbio entre seus povos.

A participação dos Emirados Árabes Unidos no Fórum de Oslo reforça o compromisso contínuo do país com o diálogo, a resolução pacífica de disputas e a cooperação multilateral em prol da paz e da prosperidade internacionais.

Noura Al Kaabi esteve acompanhada de Fatima Al Mazrouei, embaixadora dos Emirados Árabes Unidos no Reino da Noruega.