Associação de Editores dos Emirados amplia presença internacional na América Latina

SHARJAH, 13 de junho de 2025 (WAM) – Como parte de uma estratégia para fortalecer a cooperação internacional e ampliar a presença dos Emirados Árabes Unidos no setor editorial global, a Associação de Editores dos Emirados (EPA, na sigla em inglês) está expandindo sua rede internacional por meio da participação em eventos culturais de destaque na América Latina.

A iniciativa começou com a presença na Feira Internacional do Livro de Buenos Aires e continua com uma série de encontros literários e profissionais no Rio de Janeiro, que ostenta o título de Capital Mundial do Livro da UNESCO em 2025. As ações refletem o crescente papel dos Emirados no cenário editorial global e seu compromisso com a construção de pontes culturais.

Em junho, a associação participa de um amplo programa de atividades no Brasil. A delegação está presente em quatro grandes eventos editoriais no Rio, incluindo a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro (13 a 22 de junho), o maior evento literário público da América Latina. Também estão na agenda a 6ª Jornada Profissional, o Fórum Internacional de Editores do Rio de Janeiro e o PublisHer Summit, voltado à liderança feminina no mercado editorial.

A agenda acontece sob o tema escolhido pela UNESCO para a capital fluminense: “Rio de Janeiro continua lendo.”

Na 6ª Jornada Profissional, organizada pela Câmara Brasileira do Livro, a EPA é representada por Amira BuKdara, cofundadora da editora e biblioteca Ghaf e presidente do conselho da associação. O encontro busca aproximar editoras emiradenses de compradores e profissionais do mercado lusófono, com foco na troca de direitos autorais e iniciativas de tradução.

A associação também participa do Fórum Internacional de Editores do Rio, promovido pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), que reúne especialistas de diversos países para debater inovações tecnológicas, audiolivros, incentivo à leitura e o empoderamento feminino no setor.

No PublisHer Summit, a delegação acompanha mesas com lideranças femininas do mercado editorial, em diferentes gerações, para compartilhar trajetórias de sucesso e discutir os desafios enfrentados por mulheres na área.

A visita ao Brasil ocorre após a participação da associação na Feira Internacional do Livro de Buenos Aires 2025 (22 de abril a 12 de maio), que teve Riad como cidade convidada de honra. Na Argentina, a EPA realizou reuniões estratégicas com representantes do setor cultural e editorial, incluindo a diretoria da feira, associações editoriais e autoridades dos ministérios das Relações Exteriores e da Cultura. Os encontros discutiram possibilidades de intercâmbio cultural e colaboração em iniciativas internacionais.

Comentando a atuação da associação, Amira BuKdara afirmou: “Nossa participação em Buenos Aires e no Rio de Janeiro é um passo essencial para promover a literatura emiratense no cenário global. Os eventos internacionais são plataformas vitais para cooperação, tradução e copublicações, permitindo levar as histórias árabes a novos públicos.”

Ela acrescentou: “Com essa iniciativa, queremos apresentar o conteúdo árabe a novos leitores que compartilham conosco o amor pelos livros e pelo conhecimento, mesmo diante da barreira linguística.”

Essas ações integram a estratégia da EPA de posicionar os Emirados Árabes Unidos como ator relevante no setor editorial internacional e de promover o diálogo cultural entre o mundo árabe e a América Latina — valorizando a diversidade e amplificando a voz dos editores emiratenses em novos mercados.