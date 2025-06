Escritório de Mídia dos Emirados promove mesa-redonda em Londres como preparação para a Cúpula BRIDGE

LONDRES, 13 de junho de 2025 (WAM) – O Escritório Nacional de Mídia dos Emirados Árabes Unidos (NMO) promoveu uma mesa-redonda estratégica em Londres como parte dos preparativos para a Cúpula BRIDGE.

O evento ocorreu paralelamente à London Tech Week e contou com a presença de Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do NMO e do Conselho de Mídia dos Emirados.

A programação incluiu sessões interativas e oficinas voltadas ao fortalecimento da colaboração e à troca de conhecimento com instituições e especialistas internacionais do setor de mídia, com o objetivo de construir um ecossistema midiático preparado para o futuro.

Em discurso durante o encontro, Al Hamed destacou o compromisso dos Emirados em se posicionar como um polo global de inovação no setor, ressaltando que a Cúpula BRIDGE busca desenvolver um ecossistema resiliente e eficaz, capaz de acompanhar as rápidas transformações e moldar narrativas pautadas pelos valores de tolerância, abertura, progresso e jornalismo responsável na era digital.

Ele afirmou que o país pretende apresentar soluções práticas e formar parcerias estratégicas por meio da cúpula, promovendo um modelo de mídia baseado na transparência, responsabilidade e criatividade — respeitando a diversidade cultural e estimulando a convivência pacífica.

Al Hamed afirmou ainda que a mesa-redonda em Londres representa um passo importante em uma série de diálogos internacionais que antecedem a BRIDGE, promovendo uma visão compartilhada e interdisciplinar para o setor.

A abertura do evento foi feita por Jamal Mohammed Obaid Al Kaabi, diretor-geral do NMO, que apresentou a missão da Cúpula BRIDGE de impulsionar o desenvolvimento do setor midiático e ampliar a colaboração internacional.

Segundo ele, a cúpula pretende fomentar a inovação e a troca de conhecimento no setor, integrando tecnologias avançadas e acompanhando as rápidas mudanças do ambiente digital — em consonância com a visão dos Emirados de liderar o futuro da mídia colaborativa e integrada.

Al Kaabi explicou que a BRIDGE visa formar uma rede global de especialistas e inovadores, antecipar tendências, apoiar a tomada de decisões em instituições de mídia e incentivar o empreendedorismo por meio de apoio a startups e projetos inovadores — criando um ambiente sustentável para as novas plataformas de comunicação.

Na sessão “Liderança em Mídia: Reconstruindo a Confiança na Era Digital”, Al Hamed participou de um debate com especialistas sobre a queda da confiança pública na mídia. Os participantes enfatizaram a necessidade de combinar inovação tecnológica com ética profissional, destacando que a transparência e a responsabilidade são fundamentais para restaurar a credibilidade em tempos de desinformação.

Al Hamed alertou para a crise de confiança enfrentada pelo setor, em um cenário em que fatos se confundem com boatos e algoritmos reforçam bolhas de desinformação. Ele defendeu a união entre inovação e autenticidade, o investimento em inteligência artificial responsável e a criação de plataformas transparentes, além de um novo papel para os jornalistas como guardiões da verdade e guias em meio à sobrecarga informacional.

Na sessão “Filantropia e Instituições: Financiando o Futuro do Jornalismo”, Al Kaabi abordou as mudanças no mercado publicitário e no comportamento do público, em debate que comparou modelos tradicionais e modernos de receita — de emissoras públicas e filantropia a plataformas como Substack e YouTube.

O painel “Entretenimento e Poder Cultural: A Geopolítica da Cultura Pop”, com a participação de Maryam BinFahad, assessora do NMO, discutiu como a mídia, enquanto ferramenta de soft power, pode moldar estereótipos, influenciar culturas e afetar a diplomacia e a opinião pública.

Na sessão “Instituições Acadêmicas: Currículos para a Mídia do Futuro”, Amna Al Hammadi, também assessora do NMO, analisou como formar futuros líderes do setor em um ambiente tecnológico e polarizado, abordando o impacto da IA e a transformação das plataformas digitais.

A sessão “Mídia e Inovação: Automação e IA nas Redações”, liderada por Alia bin Sheikh, diretora interina de Desenvolvimento e Comunicação Estratégica, reuniu especialistas em mídia e tecnologia para debater como a automação e a inteligência artificial estão redesenhando fluxos de trabalho em todos os níveis das redações.

Por fim, Omar Al Hemeiri, gerente de projetos de desenvolvimento institucional do NMO, participou da sessão “O Futuro da Mídia: Vozes que Moldam o Amanhã”, discutindo a construção de narrativas impactantes, os desafios éticos e técnicos do setor e a reinvenção do papel da mídia na nova era digital.