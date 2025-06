Aeroporto de Sharjah orienta passageiros a verificarem atualizações de voos

SHARJAH, 13 de junho de 2025 (WAM) – O Aeroporto de Sharjah recomendou que todos os passageiros verifiquem regularmente as atualizações de seus voos, após o registro de diversos cancelamentos e atrasos provocados pelo fechamento do espaço aéreo em algumas regiões.

A administração do terminal orienta que os viajantes entrem em contato diretamente com suas companhias aéreas para confirmar o status dos voos antes de se dirigirem ao aeroporto, a fim de evitar contratempos.

O aeroporto informou ainda que acompanha a situação de perto, em coordenação com as autoridades competentes, e que está adotando todas as medidas operacionais necessárias para manter os mais altos padrões de segurança e atendimento.