Abdullah bin Zayed condena ataque militar israelense ao Irã em conversa com chanceler Araghchi

ABU DHABI, 13 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, condenou com veemência o ataque militar de Israel contra a República Islâmica do Irã durante uma conversa telefônica com o chanceler iraniano Abbas Araghchi.

Durante o telefonema, Abdullah bin Zayed destacou que a diplomacia, o diálogo, o respeito à soberania dos Estados e a observância das normas e princípios do direito internacional são fundamentais para a resolução de crises.

O ministro emiradense também reforçou a importância de moderação e contenção, alertando para os riscos de uma escalada do conflito que possa ameaçar a segurança e a estabilidade regional, além da paz e da segurança internacionais.