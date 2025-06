Abdullah bin Zayed discute situação regional com chanceleres do Catar, Omã, França e Reino Unido

ABU DHABI, 13 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, manteve conversas telefônicas com Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, primeiro-ministro e chanceler do Catar; Badr Hamad Al Busaidi, ministro das Relações Exteriores do Sultanato de Omã; Jean-Noël Barrot, ministro da Europa e das Relações Exteriores da França; e David Lammy, secretário de Estado para Relações Exteriores, Comunidade e Desenvolvimento do Reino Unido.

As conversas trataram dos desdobramentos mais recentes na região, após os ataques militares de Israel contra a República Islâmica do Irã.

O chanceler dos Emirados e os demais ministros abordaram as possíveis consequências desses acontecimentos para a segurança e a estabilidade regionais, além dos impactos na paz e segurança internacionais.

Os líderes também discutiram formas de reforçar os esforços para reduzir tensões e promover soluções diplomáticas baseadas no diálogo como caminho para resolver as crises em curso.