Abdullah bin Zayed e Lavrov discutem situação regional por telefone

ABU DHABI, 13 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergey Lavrov, sobre os desdobramentos regionais após os ataques militares de Israel contra a República Islâmica do Irã.

Durante o diálogo, os dois chanceleres discutiram formas de reduzir as tensões e evitar a expansão do conflito no Oriente Médio.

Ambos também destacaram a importância de apoiar soluções diplomáticas e o uso do diálogo como caminho para a resolução de crises, de modo a contribuir para a preservação da segurança e da estabilidade regional.