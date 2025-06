Ministro do Exterior dos Emirados Árabes Unidos discute tensão regional com homólogos após ataque de Israel ao Irã

ABU DHABI, 15 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, manteve conversas telefônicas com ministros das Relações Exteriores de países amigos e aliados para discutir os desdobramentos regionais após o ataque militar israelense ao Irã.

Durante os contatos, o chefe da diplomacia emiradense examinou a situação atual da região com o príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita; Ayman Safadi, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e Expatriados da Jordânia; Fuad Hussein, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Iraque; Giorgos Gerapetritis, ministro das Relações Exteriores da Grécia; Nasser Bourita, ministro marroquino do Exteriores; Abdullah Ali Al-Yahya, ministro das Relações Exteriores do Kuwait; Sayyid Badr Hamad Al Busaidi, ministro das Relações Exteriores de Omã; Constantinos Kombos, ministro das Relações Exteriores do Chipre; e Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministro das Relações Exteriores do Bahrein.

As conversas abordaram as repercussões da situação atual sobre a segurança e a estabilidade da região e do mundo, assim como formas de intensificar esforços para conter a escalada e impedir a ampliação do conflito no Oriente Médio.

Os ministros também enfatizaram a importância de resolver as questões pendentes por meio do diálogo e de mecanismos diplomáticos, promovendo uma colaboração estreita em prol da segurança e da paz regionais.