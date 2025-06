Conflito entre Israel e Irã se intensifica com ataques aéreos pela segunda noite consecutiva

TEERÃ - TEL AVIV, 15 de junho de 2025 (WAM) — O Irã lançou uma nova série de mísseis contra Israel, enquanto o Exército israelense anunciou ter detectado os projéteis e pediu que a população buscasse abrigo, segundo informações da imprensa internacional.

O Exército de Israel afirmou que as forças de defesa aérea estão atuando para interceptar os mísseis disparados do território iraniano e que a Força Aérea israelense está, no momento, bombardeando alvos militares em Teerã.

Por sua vez, a Força Aérea da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã declarou que está realizando um ataque combinado com mísseis e drones contra Israel.