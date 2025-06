PIB dos Emirados alcança 1,776 trilhão de dirhams (US$ 483,5 bilhões) em 2024 com crescimento de 4%

ABU DHABI, 15 de junho de 2025 (WAM) — O Produto Interno Bruto (PIB) real dos Emirados Árabes Unidos atingiu 1,776 trilhão de dirhams (aproximadamente US$ 483,5 bilhões) em 2024, representando um aumento de 4% em relação a 2023.

O PIB não petrolífero cresceu 5%, totalizando 1,342 trilhão de dirhams (US$ 365,2 bilhões), enquanto as atividades relacionadas ao petróleo contribuíram com 434 bilhões de dirhams (US$ 118,3 bilhões) para a economia.

O ministro da Economia, Abdulla bin Touq Al Marri, destacou que os dados divulgados pelo Centro Federal de Competitividade e Estatística refletem o impulso positivo da economia nacional, marcando novos avanços na diversificação e competitividade econômica do país, em linha com a visão de suas lideranças.

Com 75,5% do PIB proveniente de setores não petrolíferos ao final de 2024, Al Marri afirmou que os resultados demonstram o sucesso contínuo das estratégias econômicas dos Emirados, voltadas para um modelo baseado no conhecimento, na inovação e na sustentabilidade.

Al Marri afirmou que, sob a liderança do presidente emiradense, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e com a orientação do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, o país segue fortalecendo os esforços nacionais para atingir os objetivos da visão ‘Nós, os Emirados 2031’. "A cada marco alcançado, estamos mais próximos da meta de elevar o PIB para 3 trilhões de dirhams dos Emirados Árabes Unidos (US$ 817 bilhões) até o fim da próxima década, consolidando a posição do país como um polo global da nova economia, pautado pelo desenvolvimento sustentável, pela competitividade internacional e por uma liderança com visão de futuro”, disse.

Hanan Mansour Ahli, diretora-geral do Centro Federal de Competitividade e Estatística, afirmou que o crescimento de 4% reflete o desempenho excepcional da economia dos Emirados, guiada por uma visão voltada para o crescimento sustentável e independente do petróleo.

Hanan Ahli acrescentou que a orientação e a visão de futuro da liderança dos Emirados Árabes Unidos estão centradas na construção de um modelo econômico avançado e competitivo em escala global. A diversificação econômica é adotada não apenas como um objetivo estratégico, mas também como um eixo operacional essencial, impulsionando o desenvolvimento sustentável e promovendo o bem-estar social. Esse modelo funciona como um catalisador poderoso para o progresso contínuo, assegurando o crescimento sustentado do PIB e um desempenho positivo em diversos indicadores econômicos e de desenvolvimento.

Entre os setores de destaque, o de transportes e armazenagem teve o maior crescimento proporcional, com alta de 9,6%, impulsionado principalmente pelo desempenho dos aeroportos do país, que movimentaram 147,8 milhões de passageiros — aumento de cerca de 10%.

O setor de construção civil cresceu 8,4%, graças aos investimentos em infraestrutura urbana. Atividades financeiras e de seguros aumentaram 7%, enquanto o setor de hospedagem e alimentação teve alta de 5,7%. O mercado imobiliário cresceu 4,8%.

Entre os setores não petrolíferos que mais contribuíram para o PIB, o comércio respondeu por 16,8%; a indústria de transformação, 13,5%; serviços financeiros e seguros, 13,2%; construção civil, 11,7%; e o setor imobiliário, 7,8%.