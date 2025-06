Nahyan bin Mubarak recebe enviado especial do primeiro-ministro de Bangladesh

ABU DHABI, 15 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e da Convivência dos Emirados Árabes Unidos, recebeu em seu majlis, em Abu Dhabi, o enviado especial do primeiro-ministro de Bangladesh, Lutfey Siddiqi, que visita o país como parte dos esforços para fortalecer os laços bilaterais entre as duas nações.

No início do encontro, o xeique Nahyan deu as boas-vindas ao representante de Bangladesh e destacou as relações profundas e estratégicas que unem os Emirados e Bangladesh — vínculos estabelecidos pelo Pai Fundador dos Emirados, o falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Ele afirmou que essas relações sólidas continuam a se expandir sob a liderança do presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que promove uma visão pautada pela abertura, cooperação construtiva, respeito mútuo e pelo fortalecimento de interesses compartilhados.

Segundo o ministro, a parceria entre os dois países tem avançado de forma notável em diversas áreas, demonstrando a disposição mútua de ampliar essa cooperação para níveis mais abrangentes e impactantes.

Por sua vez, Lutfey Siddiqi agradeceu a calorosa recepção e elogiou o papel dos Emirados na promoção do desenvolvimento sustentável, tanto regional quanto globalmente, além do compromisso do país com os valores de convivência, moderação e abertura cultural.

O enviado especial ressaltou que Bangladesh atribui grande importância ao fortalecimento de suas relações com os Emirados Árabes Unidos. Segundo ele, a visita tem como objetivo expandir a cooperação prática em áreas de benefício mútuo, reforçando uma relação que representa um modelo de cooperação internacional baseada em valores comuns e entendimento recíproco.

Ao final do encontro, ambas as partes reafirmaram a importância de manter a coordenação e o diálogo contínuos sobre temas de interesse comum, além de explorar novas possibilidades de colaboração estratégica, alinhadas à visão compartilhada de um futuro de paz, estabilidade e prosperidade regional e global.