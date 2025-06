Dubai amplia iniciativa de verão com horários flexíveis para servidores públicos

DUBAI, 15 de junho de 2025 (WAM) — O Departamento de Recursos Humanos do Governo de Dubai (DGHR, na sigla em inglês) anunciou a implementação da iniciativa “Nosso Verão Flexível” em todas as entidades do governo local, após o êxito da fase piloto realizada em 2024.

Com o objetivo de promover o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a iniciativa será adotada entre 1º de julho e 12 de setembro de 2025.

Na fase piloto, implementada em 21 entidades governamentais no ano passado, observou-se um aumento na produtividade e na qualidade do ambiente de trabalho. Os dados revelaram ainda que a satisfação e felicidade dos servidores alcançaram até 98%, enquanto avaliações do Programa de Excelência do Governo de Dubai apontaram melhorias claras no desempenho dos órgãos participantes.

A ampliação da iniciativa neste ano está alinhada ao “Ano da Comunidade” e representa um passo estratégico para fortalecer os vínculos familiares e elevar a qualidade de vida no serviço público — fundamentos de uma sociedade coesa.

Abdullah Ali bin Zayed Al Falasi, diretor-geral do Departamento de Recursos Humanos do Governo de Dubai, afirmou que a iniciativa reflete a diretriz estratégica do governo de colocar as pessoas no centro das políticas públicas.

“Esta ação demonstra nosso compromisso firme em aprimorar o ambiente de trabalho no setor público, tornando-o mais adaptável e responsivo às necessidades dos funcionários e da comunidade”, disse. “A implementação da edição ampliada deste ano se baseia nos resultados positivos da fase piloto de 2024 e reflete uma visão abrangente que busca desenvolver um sistema governamental avançado, equilibrando eficiência institucional com bem-estar humano. Isso apoia as aspirações de Dubai de liderar na oferta de serviços públicos flexíveis, sustentáveis e centrados nas pessoas.”

O governo informou que a aplicação do programa seguirá a carga horária oficial de cinco dias úteis por semana. Os funcionários serão divididos em dois grupos: o primeiro trabalhará oito horas por dia de segunda a quinta-feira e terá a sexta-feira como folga integral; o segundo grupo terá expediente de sete horas de segunda a quinta e de 4,5 horas às sextas-feiras.