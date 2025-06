Presidente dos Emirados: apoio ao setor esportivo é pilar fundamental da visão de desenvolvimento do país

ABU DHABI, 16 de junho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reafirmou o compromisso do país em apoiar os jovens talentos esportivos, desenvolver suas habilidades e capacidades, e mobilizar todos os recursos disponíveis para capacitá-los a alcançar a excelência esportiva em nível regional e internacional.

O presidente destacou que o fortalecimento do setor esportivo é um componente central da visão mais ampla de desenvolvimento dos Emirados, tanto no presente quanto no futuro.

As declarações foram feitas durante uma recepção no palácio Qasr Al Bahr, em Abu Dhabi, onde o xeique Mohamed se encontrou com Rouda Essa Al Serkal, integrante da seleção nacional de xadrez dos Emirados e do Clube de Xadrez e Jogos Mentais de Abu Dhabi.

O encontro celebrou a recente conquista de Rouda no Campeonato Árabe de Xadrez, no qual ela obteve o título de Grande Mestre — a primeira mulher emiradense a alcançar essa prestigiada distinção internacional — e garantiu classificação para a final da Copa do Mundo de Xadrez.

O presidente parabenizou Rouda Al Serkal pela conquista notável, descrevendo-a como uma valiosa adição ao histórico de realizações dos Emirados na modalidade. Ele lhe desejou sucesso em sua próxima participação na Copa do Mundo e elogiou a determinação e a perseverança demonstradas por ela desde a infância.

Rouda Al Serkal, por sua vez, expressou sua alegria em se encontrar com o presidente e agradeceu pelo apoio e incentivo recebidos. Ressaltou o papel fundamental que esse respaldo teve em sua trajetória, acrescentando que se orgulha de ser a primeira mulher do país a conquistar o título de Grande Mestre — um marco que reflete a visão da liderança em empoderar as mulheres do país e permitir que elas realizem suas ambições em todas as áreas.