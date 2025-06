Rashed Al Balooshi é nomeado CEO da Autoridade de Registro do Centro Financeiro Internacional de Abu Dhabi

ABU DHABI, 16 de junho de 2025 (WAM) – O Centro Financeiro Internacional de Abu Dhabi (ADGM, na sigla em inglês) anunciou nesta segunda-feira (16/06) a nomeação de Rashed Abdulkarim Al Balooshi como diretor-executivo da Autoridade de Registro (RA) do ADGM, com efeito imediato.

A nomeação reforça o compromisso contínuo do ADGM em fortalecer sua equipe de liderança e acelerar a execução de seu mandato estratégico, em consonância com a visão econômica de longo prazo do emirado de Abu Dhabi.

Rashed Al Balooshi assume o cargo ocupado anteriormente por Hamad Al Mazrouei, que iniciou um novo projeto profissional em Abu Dhabi.

Na nova função, Al Balooshi será responsável por liderar a Autoridade de Registro do ADGM, encarregada do registro, licenciamento e supervisão de empresas não financeiras no centro financeiro. Seu mandato inclui aprimorar a eficiência operacional, promover a facilidade de fazer negócios e garantir um ambiente regulatório transparente, progressivo e favorável aos negócios, alinhado às melhores práticas internacionais.

Al Balooshi traz uma vasta experiência acumulada ao longo de 24 anos nos setores financeiro e regulatório, incluindo uma gestão de destaque como diretor-executivo da Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX) e como subsecretário do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi (ADDED). Ele também atua em diversos conselhos e comitês em níveis local e federal. Sua expertise em múltiplos setores será essencial para impulsionar a Autoridade de Registro a novos patamares e consolidar o ADGM como um dos principais centros financeiros internacionais.

Ao comentar a nomeação, Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente do ADGM, declarou: “Temos o prazer de receber Rashed Al Balooshi na equipe de liderança do ADGM. Seu histórico e profundo conhecimento do ambiente de negócios e da regulamentação serão fundamentais para a próxima fase de crescimento do ADGM”.

Al Zaabi acrescentou: “Expressamos nossa sincera gratidão a Hamad Al Mazrouei por suas valiosas contribuições e liderança durante seu mandato, e desejamos sucesso em seu novo desafio.”