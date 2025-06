Bitcoin.com amplia presença global com novo escritório e parceria em Dubai

DUBAI, 16 de junho de 2025 (WAM) — A Bitcoin.com, referência mundial em notícias, educação sobre criptoativos e soluções de custódia própria, anunciou sua adesão ao Centro de Criptoativos do DMCC (Centro de Comércio de Dubai), marcando a abertura de seu primeiro escritório no Oriente Médio e Norte da África (Mena).

A iniciativa consolida a posição do DMCC como principal polo global de inovação em Web3 e tecnologia blockchain. Localizado na Uptown Tower, o Centro de Criptoativos do DMCC abriga mais de 650 empresas que atuam em todos os elos da cadeia de valor de ativos digitais e blockchain, incluindo provedores de infraestrutura, plataformas de tokenização, desenvolvedores de metaverso e projetos de finanças descentralizadas (DeFi).

O centro oferece um portfólio completo de serviços empresariais, mentorias, acesso a capital, programas de aceleração e parcerias exclusivas com líderes mundiais em Web3, tornando-se a maior concentração de empresas do setor na região.

A Bitcoin.com já introduziu milhões de usuários ao universo dos criptoativos por meio de sua plataforma educacional e portal de notícias. A nova operação no emirado permitirá que a empresa aproveite o ambiente digital em expansão nos Emirados Árabes Unidos, ao mesmo tempo em que contribui com sua expertise global para impulsionar o ecossistema regional.

Belal Jassoma, diretor de Ecossistemas do DMCC, afirmou que o Centro de Criptoativos do DMCC foi concebido para reunir os nomes mais inovadores e ambiciosos do setor de blockchain, com o objetivo de construir a economia digital do futuro a partir de Dubai. "A escolha da Bitcoin.com por instalar sua sede regional conosco destaca o alcance global do nosso ecossistema e o potencial que Dubai oferece atualmente. Seguiremos focados em fomentar a inovação, promover colaborações e abrir novos mercados para nossos membros”, disse.

Corbin Fraser, CEO da Bitcoin.com, declarou que os Emirados Árabes Unidos têm liderado o caminho ao criar soluções pioneiras em criptoativos. "Com regulações claras e progressistas, processos ágeis de licenciamento e um ambiente genuinamente favorável à inovação, Dubai se tornou um dos destinos mais acolhedores do mundo para empresas Web3. O DMCC se destaca não só pela infraestrutura de alto nível, mas também pela força e profundidade do seu ecossistema. Estamos orgulhosos de estabelecer nosso primeiro escritório na região aqui em Dubai e ansiosos para construir parcerias sólidas a partir de nossa nova casa na DMCC”, completou.