Emirados Árabes Unidos sediam 20ª Reunião Ministerial Intergovernamental Ásia/Oceania sobre Antidoping no Esporte

DUBAI, 16 de junho de 2025 (WAM) — A Agência Nacional Antidoping (NADA, na sigla em inglês), em cooperação com o Ministério do Esporte, sediará nesta terça-feira (17/06) e quarta-feira (18/06), em Dubai, a 20ª Reunião Ministerial Intergovernamental Ásia/Oceania sobre Antidoping no Esporte, sob o patrocínio da Agência Mundial Antidoping (WADA).

O encontro contará com ampla participação de altos funcionários governamentais e representantes da WADA, além de delegações de organizações esportivas e antidoping de toda a Ásia e Oceania.

O objetivo principal da reunião é fortalecer a cooperação regional e promover o intercâmbio de experiências e boas práticas voltadas à proteção da integridade esportiva.

A realização deste importante evento regional nos Emirados Árabes Unidos reforça o papel de liderança do país e seu compromisso com o combate ao doping tanto em nível local quanto internacional. A nação já havia sediado a 17ª edição da reunião em 2022, com participação de representantes de 36 países e 14 ministros. A 19ª edição, por sua vez, foi realizada no Uzbequistão, com delegações de 38 países e organizações esportivas.