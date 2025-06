Departamento de Relações Governamentais de Sharjah e consulado do Kuwait discutem laços culturais e educacionais

SHARJAH, 16 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Fahim Al Qasimi, presidente do Departamento de Relações Governamentais (DGR, na sigla em inglês) de Sharjah, recebeu Khaled AlZaabi, cônsul-geral do Kuwait em Dubai e nos Emirados do Norte, na sede do departamento. O encontro teve como foco o fortalecimento da cooperação bilateral e a busca por oportunidades para ampliar o engajamento entre as duas partes.

Também participaram da reunião Khaled Khalil Al Farsi, adido diplomático do consulado do Kuwait, e o xeique Majid bin Abdullah Al Qasimi, diretor do DGR.

Fahim deu boas-vindas ao cônsul-geral e destacou a importância da visita como reflexo dos fortes laços fraternos entre Sharjah e o Kuwait. Ele ressaltou que o encontro ofereceu uma plataforma valiosa para avançar na coordenação e colaboração em áreas de interesse comum.

Durante a reunião, também foi discutido o apoio aos estudantes kuwaitianos matriculados em universidades de Sharjah. O cônsul-geral reafirmou seu compromisso com o bem-estar e o conforto dos estudantes e de suas famílias durante a estadia ou visita ao emirado. Ele elogiou o ambiente educacional abrangente de Sharjah e enfatizou a necessidade de continuar colaborando para facilitar serviços relacionados, como acesso à saúde e seguro.

Ao final da visita, o xeique Fahim anunciou planos para uma delegação oficial do emirado de Sharjah visitar o Estado do Kuwait ainda este ano, como parte dos esforços contínuos para fortalecer os laços bilaterais e explorar novas possibilidades de cooperação e intercâmbio de conhecimento.