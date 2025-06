Hamdan bin Mohamed bin Zayed preside reunião do Conselho de Sistemas Inteligentes e Autônomos

ABU DHABI, 16 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais, presidiu a terceira reunião do Conselho de Sistemas Inteligentes e Autônomos (SASC, na sigla em inglês), realizada no Qasr Al Watan, em Abu Dhabi.

O encontro revisou os avanços em projetos e iniciativas-chave no setor de sistemas inteligentes e autônomos do emirado, destacando os desenvolvimentos tecnológicos e regulatórios, além do progresso acelerado que molda esse setor crucial nos níveis local, regional e global.

O xeique Hamdan reafirmou o compromisso do conselho com o fortalecimento do setor de sistemas inteligentes e autônomos em Abu Dhabi, considerado um pilar estratégico dentro da ampla estrutura de transformação tecnológica e digital do emirado. Ele elogiou os esforços e a colaboração contínua entre todas as entidades e partes interessadas envolvidas no setor.

O xeique também destacou a importância de ampliar os investimentos em inovação, pesquisa e desenvolvimento e soluções impulsionadas por tecnologia. Enfatizou ainda a necessidade de consolidar os esforços entre os diferentes atores para acelerar o crescimento nesse setor vital, melhorar o desempenho e a eficiência operacional e reforçar a posição de Abu Dhabi como referência global no desenvolvimento de tecnologias do futuro.

Participaram ainda da reunião o xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, Sultan Ahmed Al Jaber; o conselheiro do presidente dos Emirados para Pesquisa Estratégica e Assuntos de Tecnologia Avançada, Faisal Abdulaziz Al Bannai; o presidente do Departamento de Municípios e Transportes, Mohamed Ali Al Shorafa; o comandante-geral da Polícia de Abu Dhabi, major-general Ahmed Saif bin Zaitoon Al Muhairi; a presidente do Escritório de Mídia de Abu Dhabi, Maryam Eid AlMheiri; o diretor-geral do Escritório de Investimentos de Abu Dhabi, Badr Saleem Sultan Al-Olama; e o diretor do Gabinete do vice-presidente do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais, Sultan Al Mutawa Al Dhaheri.