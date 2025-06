Alfândega de Ras Al Khaimah lança primeiro embarque terrestre pelo sistema TIR com destino à Polônia

RAS AL KHAIMAH, 16 de junho de 2025 (WAM) — O Departamento de Alfândega de Ras Al Khaimah anunciou o lançamento do primeiro embarque de trânsito terrestre utilizando o sistema TIR (Transports Internationaux Routiers), a partir da Alfândega da Zona Franca Norte do emirado com destino à Polônia. A rota atravessa diversos países europeus e asiáticos por meio de uma rede rodoviária internacional.

Esse feito representa um marco estratégico nos esforços da Alfândega de Ras Al Khaimah para ativar o sistema TIR em cooperação com as autoridades aduaneiras dos Emirados Árabes Unidos e a União Internacional de Transporte Rodoviário (IRU). A iniciativa visa aumentar a eficiência do sistema na aceleração e facilitação do comércio transfronteiriço, além de apoiar os esforços nacionais para ampliar a integração logística e comercial com mercados regionais e globais.

O diretor-geral da Alfândega de Ras Al Khaimah, Dr. Rashid Rashid Al Mehrazi, destacou que esse avanço reflete o compromisso do departamento com a visão de Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, no sentido de facilitar o comércio internacional. Segundo ele, a ativação do sistema TIR constitui um pilar fundamental para reforçar a competitividade dos Emirados Árabes Unidos no mapa global de trânsito terrestre e confirma a prontidão da infraestrutura e da logística do país para apoiar o comércio de trânsito.

Al Mehrazi explicou ainda que a Alfândega de Ras Al Khaimah trabalha para expandir o escopo de implementação do sistema, em colaboração com parceiros locais e internacionais, consolidando o emirado como um ponto de partida confiável e eficiente na conexão entre mercados do Oriente Médio, da Ásia e da Europa — especialmente por meio das zonas francas e outros pontos de fronteira.