Primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos lança segunda fase do Programa Zero Burocracia

DUBAI, 16 de junho de 2025 (WAM) — O vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, afirmou que, sob a liderança do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o país está construindo um modelo de excelência global em serviços governamentais.

Esse modelo prioriza a eficiência, a qualidade e o impacto, com o objetivo de simplificar e melhorar a vida da população. Ao integrar boas práticas, conhecimento técnico e tecnologia, o governo busca oferecer serviços ágeis, de alto padrão e com resultados concretos para seus cidadãos.

“Hoje lançamos a segunda fase do Programa Zero Burocracia, um projeto nacional criado para oferecer serviços públicos mais simples, rápidos e eficazes. Na primeira fase, o programa reduziu em mais de 70% o tempo de entrega de serviços, eliminou mais de 4 mil procedimentos desnecessários e economizou mais de 12 milhões de horas aos usuários”, declarou o xeique Mohammed bin Rashid.

Ele agradeceu aos mais de 30 órgãos públicos e 690 equipes que participaram do processo de simplificação dos trâmites governamentais e destacou que a nova fase vai concentrar esforços na eliminação da burocracia digital, para atingir o objetivo de um governo sem complexidade, com serviços sem espera e impacto direto na vida das pessoas.

O xeique Mohammed anunciou o lançamento da segunda fase do programa Governo Sem Burocracia durante um evento que detalhou os objetivos da nova etapa. Realizado em Dubai, o lançamento contou com a participação de mais de 200 ministros, vice-ministros e diretores-gerais de entidades federais.

O programa estabelece um marco nacional para iniciativas de desburocratização em todo o governo, com a meta estratégica de posicionar a administração pública dos Emirados como referência global em prestação de serviços, até alcançar a eliminação total da burocracia.

Mohammad Al Gergawi, ministro dos Assuntos do Gabinete, afirmou que os resultados da primeira fase estão alinhados à visão da liderança do país, que coloca os cidadãos no centro da gestão pública e busca aprimorar continuamente os processos.

Em seu discurso de abertura, Al Gergawi destacou que a atuação de 690 equipes em 30 instituições resultou na eliminação de mais de 4 mil procedimentos, redução de mais de 70% nos prazos de atendimento e remoção de 1.600 exigências redundantes. "O governo dos Emirados reconheceu e premiou os três órgãos públicos com melhor desempenho na implementação do programa Zero Burocracia”, destacou.

Al Gergawi declarou ainda que os resultados da fase anterior representam um novo modelo, mais eficaz, de atuação governamental, ao aproveitar equipes internas para reestruturar processos e aprimorar a eficiência dos serviços. "Mais importante ainda, isso se traduziu em uma economia anual de mais de 12 milhões de horas e 1,12 bilhão de dirhams (cerca de US$ 305 milhões) para o público, os clientes, as empresas e os investidores.”

Segundo Al Gergawi, a nova fase do programa tem como foco a redução de exigências desnecessárias, a eliminação da burocracia digital, a modernização dos sistemas eletrônicos e a integração total entre os órgãos, com sistemas operando 24 horas por dia e foco na melhoria da experiência do usuário.

Na primeira fase, o programa Governo Sem Burocracia alcançou resultados expressivos, estabelecendo um novo modelo de atuação para o setor público. Mais de 690 equipes, pertencentes a 30 órgãos governamentais, eliminaram mais de quatro mil procedimentos desnecessários, reduzindo em mais de 70% o tempo de entrega dos serviços. Essa simplificação impactou positivamente 200 milhões de transações anuais, resultando em uma economia de 12 milhões de horas e 1,12 bilhão de dirhams (cerca de US$ 305 milhões) por ano para clientes e empresas. As equipes com melhor desempenho receberam prêmios no valor total de 7 milhões de dirhams (cerca de US$ 1,9 milhão), em reconhecimento às suas contribuições.

A segunda fase do programa ampliará seu escopo para eliminar totalmente a burocracia digital, simplificando processos e solicitações online. Isso inclui a modernização de todos os sistemas digitais do governo e a integração eficaz da inteligência artificial.

O programa continuará também a eliminar procedimentos e serviços governamentais desnecessários, remover redundâncias entre entidades e abolir todas as exigências e encargos considerados não essenciais.

Durante o lançamento da nova fase, o ministro da Justiça, Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, apresentou as ações do seu ministério para eliminar a burocracia, que renderam à pasta o primeiro lugar no Prêmio Zero Burocracia.

Mohammed bin Taliah, chefe de Serviços Governamentais do governo dos Emirados Árabes Unidos, apresentou a segunda fase do programa, que visa eliminar ainda mais procedimentos e exigências desnecessárias, erradicar a burocracia digital e remover requisitos redundantes ou supérfluos. Ele explicou que a próxima etapa se concentrará em aprimorar a integração entre órgãos governamentais, o compartilhamento de dados, o desenvolvimento de soluções conjuntas inovadoras e a adoção das melhores práticas empresariais.

O encontro foi encerrado com o painel “Zero Burocracia e o Setor Privado”, com a participação de Marwan Ibrahim Haji Nasser, presidente do Tadawi Healthcare Group, e de Fouad Mansoor Sharaf, diretor administrativo de shopping centers da MAF Properties. Os convidados discutiram como a eliminação da burocracia impacta a eficiência, a qualidade e o desempenho dos serviços privados.

Lançado em novembro de 2023, o programa Governo Sem Burocracia dos Emirados simplifica e agiliza procedimentos, eliminando exigências desnecessárias. A primeira fase teve como meta reduzir dois mil procedimentos governamentais e cortar em 50% o tempo de processamento, refletindo o compromisso da liderança em oferecer uma experiência pública de vanguarda, que melhore a vida das pessoas, incentive o ambiente de negócios e atraia talentos.