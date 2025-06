Agência espacial japonesa seleciona projeto de estudantes da Universidade dos Emirados para experimento em gravidade zero

AL AIN, 16 de junho de 2025 (WAM) — A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) selecionou um projeto de estudantes do curso de Engenharia Mecânica da Universidade dos Emirados Árabes Unidos (UAEU) para participar do programa Asian Try Zero-G 2025 (ATZ-G 2025). A experiência será realizada a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) no segundo semestre deste ano. A indicação partiu do Centro Espacial Mohammed bin Rashid.

De acordo com o professor associado Waleed Ahmed, supervisor da equipe, a escolha foi resultado de um trabalho contínuo dos alunos ao longo de dois semestres acadêmicos. A equipe — formada por Hamdan Almeqbaali, Akio Alnajjar, Ahoud Alkaabi, Hessa Alghaithi, Mariam Alnuaimi e Wedemah Alnuaimi — propôs o experimento “Investigação do movimento harmônico e dos efeitos de amortecimento em microgravidade”, após extensas análises teóricas, testes experimentais e simulações com softwares de engenharia.

O projeto se destacou entre propostas de mais de 500 universidades internacionais e foi reconhecido por apresentar novos dados científicos e insights inéditos.

A seleção reforça a posição de destaque da UAEU no campo da pesquisa científica, especialmente em ciências espaciais, e reflete a infraestrutura avançada da instituição. Também projeta a universidade como um centro de inovação e descobertas científicas com reconhecimento internacional.

A participação no ATZ-G 2025 representa um marco importante para a UAEU e demonstra o compromisso da instituição em produzir pesquisas inovadoras com impacto social e científico.